Esce ' I gatti lo sanno' di Giulia Bignami | racconto di incredibili comportanti animali

(Di venerdì 26 maggio 2023) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Polpi australiani che si lanciano alghe, pesci arciere che sputano, api che distinguono le pennellate impressioniste di Monet da quelle cubiste di Picasso, mantidi che amano il cinema e rigorosamente in 3D. Ci sono queste e molte altre stupefacenti storie diin "Ilo" (ed. Giunti), il nuovo libro di, classe 1990, un dottorato in Chimica all'Università di St. Andrews, in Scozia. Una penna spigliata e ironica ispira le pagine del lavoro della ricercatrice e manager clinica che racconta, e ripercorre, i risultati scientifici emersi sul mondo animale negli ultimi anni in varie università del mondo. Con il suo nuovo lavoro - il primo nel 2021 è stato 'La zattera astronomica' -ci accompagna, fra ...

l'1 maggio alle 6 della mattina e si toglie la vita su un ponte vicino casa...! La gatta come ... Un delitto così è una grande illegalità in Spagna dove la legge parla chiaro in favore dei. ...... nel 1942 incontra casualmente, mentredal teatro di , lo stato del quale era console italiano,... Affascinanti dipinti e i disegni con, che popolavano la casa di Leonor e di Stanislao, ai ...Requiem for a Dream Sidall'impianto teatrale delle precedenti puntate, per questo 38.mo e ... Di fronte all'imponente tomba di famiglia acquistata dal padre da un commerciante di cibo per, ...

Esce 'I gatti lo sanno' di Giulia Bignami, racconto di incredibili ... Adnkronos

(Adnkronos) - Polpi australiani che si lanciano alghe, pesci arciere che sputano, api che distinguono le pennellate impressioniste di Monet da quelle cubiste di Picasso, mantidi che amano il cinema e ...Rispetto alla Giunta del quinqennio scorso le novità riguardano l'esclusione di Luca Volpe, Giuseppe Fossati e Fabrizia Giribaldi. Laura Gandolfo sarà con tutta probabilità il vicesindaco dopo lo stra ...