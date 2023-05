Erdogan vuole vincere | cerca contanti e investimenti Mosca risponde

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ankara. Crescono i timori nei mercati per l’economia turca in vista del ballottaggio presidenziale del 28 maggio che vede il presidente in carica Recep Tayyippresentarsi con circa 5 punti di vantaggio sul suo principale contendente, il repubblicano Kemal Kiliçdaroglu. La Borsa di Istanbul e la lira turca lanciano segnali negativi; sembra che si stiano preparando all’esito finale più probabile: la conferma al potere del presidente turco. La crisi valutaria in Turchia è diventata così grave che le autorità finanziarie, subito dopo il primo turno del 14 maggio, avevano deciso di limitare i prelievi didalle carte di credito per evitare che la lira turca precipitasse di nuovo. Ora i mercati rimangono sull’orlo della recinzione in vista del ballottaggio di domenica mentre cresce il timore che la rielezione del presidente ...