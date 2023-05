Equitazione | squadra Emilia Romagna a Piazza di Siena | ' qui per dare un segnale di ripartenza'

(Di venerdì 26 maggio 2023) Roma, 26 mag. - (Adnkronos) - “Noi, cavalieri dell', siamo vicini alle vittime dell'alluvione che ha colpito la nostra terra”. Recita così lo striscione portato adidallagiovanile dell', devastata una settimana fa da un disastro meteorologico, il quale ha lasciato dietro di sé danni enormi sul territorio. Proprio per questo, la presenza del gruppo proveniente dalle zone alluvionate è “undidella regione”, come spiega Davide Zanghi dalle Olle, consigliere del comitato Fise dell'e capo equipe dellapony, che accompagna i ragazzi assieme a Floriana Galatioto, capo equipe della ...

Il selezionatore della Nazionale Italiana Marco Porro ha ufficializzato il team che difenderà il Tricolore nella Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo del 90° CSIO di Roma Piazza di Siena . A difendere ...Nella conferenza stampa di ieri - al di là di Antonio Garofalo ('la presenza di mio fratello mi dà una marcia in più') - l'unica entusiasta di essere inè apparsa la poliziotta Francesca ...... di Sandra Rambaldi , del Centro Ippico Montefano, ma anche delladei Vigili del Fuoco ... è noto, oltre che per l'e le passeggiate, anche per le numerose attività dedicate ai ...

Equitazione, Piazza di Siena: resa nota la squadra italiana per la Coppa delle Nazioni di oggi pomeriggio OA Sport

Per Marco Porro, il dado è tratto. Il selezionatore della squadra italiana ha infatti reso nota la formazione che concorrerà nella Coppa delle Nazioni al Piazza di Siena 2023. A essere protagonisti su ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...