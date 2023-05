Equitazione | Piazza di Siena 2023 | l’Italia sfiora la Coppa delle Nazioni | al barrage vince l’Irlanda

(Di venerdì 26 maggio 2023) A Villa Borghese arriva una prestazione maiuscola del, che si arrende soltanto alnella, gara inserita nell’ambito della manifestazione equestre didi, comprendente le gare dello CSIO di Roma, che iscrive per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro. Va sottolineata però l’ottima prestazione di tutto il quartetto del, scelto dal selezionatore Marco Porro, composto da Francesca Ciriesi su Cape Coral, Antonio Maria Garofalo su Conquestador, Emanuele Gaudiano su Crack Balou e Giampiero Garofalo su Max Van Lentz Schrans. Gara tiratissima fin da subito: nella prima tornata in tre chiudono con 4 penalità, ovvero Svezia, ...

... Eni e Scuderia 1918, siglato durante il 90° Concorso ippico internazionaledi Siena, ... aprendo poi a un futuro sempre più green per il mondo dell'e sottolineando come, grazie all'...ROMA Militari, borghesi e ragazze, l'Italia dell'si è presentata ieri adi Siena dove da oggi si confronterà con la crema mondiale degli sport equestri: mancano gli Stati Uniti ma ce ne faremo una ragione, anche se le stelle e ...Al racconto sportivo che Rai Sport dedicherà a 'di Siena', ogni giorno da giovedì 25 a domenica 28 si aggiungerà 'Bordo Campo' che verrà proposto su Rai Italia: 'pillole' di 7 minuti che ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.21: Per oggi è tutto. Grazie per averci seguito e buona serata! 18.20: Un grande applauso per gli azzurri Francesca Ciriesi su Cape Coral, Antonio Maria Ga ...