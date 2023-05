Epidemia di fughe dalla Rai | Amadeus molla Sanremo?

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 26 maggio 2023) Heri dicebamus. Ecco, riprendiamo da ieri, da poche ore fa, perché tutto si tiene, perché ormai è. Di cosa? Di Covid? Peggio, di fuggiaschi in Rai. Prima le brigate rosa di Fazio e Littizzetto, poi donna Annunziata del sacro Cuore di Berlinguer misericordioso sanguinante contro i metodi spartitori del governo. Questo governo. Roba che a lei non può stare bene. Ma non si ferma più. Neanche il tempo di riprenderci dallo choc di Lucia addolorata che già arriva la traumatica variante Bortone, quella del pomeriggio che ricorda tanto una pubblica Myrta (che magari ne prenderà il posto, tanto lì son tutti interscambiabili): eh, sta lì lì per andarsene pure lei. E alla fine arriva Fiorello, che come sempre s’incarica del dirty work per il pard Ama: “continua a seguirci imperterrito e indefesso. L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so ...