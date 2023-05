Energia dagli scarti dell’agricoltura | la ricerca Graded al Bioeconomy Day

(Di venerdì 26 maggio 2023) Recupero degli effluenti zootecnici e dei materiali di scartoper produrre biogas e digestato da poter trasformare rispettivamente ine nutrimento per il terreno., azienda napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi, ha partecipato ieri all’evento organizzato in occasione delDay, presso il Palazzo Pacanowski, sede dell’Università Parthenope di Napoli, presentando alcuni dei progetti attivi in materia di economia circolare. Il convegno “Bioeconomia ed economia circolare per un nuovo modello di sviluppo: Il Ruolo dell’Università e delle Imprese”, è stato promosso e coordinato dal Cluster Spring, di cuiè membro, con Assobiotec-Federchimica. Dopo una mattinata ricca di contributi tecnici da parte di professori etori ...

... che andrà ad amplificare la produzione dirinnovabile. Tra i nomi, ancora in aggiornamento,... prodotti in legno di castagno, saranno forniti da Plenitude, che li acquisteràartigiani ...I loro obiettivi comprendevano l'abolizione dell'nucleare, delle armi nucleari e infine ... Adottando le ultime tendenze neoliberali provenientiStati Uniti, come il wokismo, il genderismo,......Maestro Franco Battiato trascorse più della metà della sua vita e trasse infinita ispirazione... dall'straordinaria che mantiene il suo fascino antico. Uno scenario emozionante per cinque ...

Energia dagli scarti dell'agricoltura: la ricerca Graded al ... Il Denaro

Di certo, i pannelli sono l’elemento più visibile, ma questo può essere integrato dagli ottimizzatori in caso di presenza di ombre e dalle batterie per accumulare energia, per le ore notturne o di ...Mattinata movimentata per l'Assemblea generale del gigante dell'energia francese TotalEnergies: prima dell'importante riunione, manifestanti per il clima si sono radunati davanti alla sede, a Parigi, ...