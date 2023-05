Emilia-Romagna | stallo totale sul commissario È lite a destra su Bonaccini

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ha lasciato in fretta e furia Bologna la premier Giorgia Meloni, dopo il punto stampa con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per partecipare al Consiglio dei ministri. Dopo una riunione lampo il Cdm ha esteso lo stato di emergenza ad alcuni comuni di Marche e Toscana colpiti dall’alluvione (garantendo loro altri 8 milioni di euro). Scintille tra Meloni e i governatori della sua stessa area che vorrebberoall’emergenza inMa chi si aspettava che Palazzo Chigi riuscisse ieri a sciogliere anche il nodo delper la ricostruzione sarà rimasto quanto meno deluso. La premier prende tempo. Del resto lo aveva già fatto capire con alcune dichiarazioni stizzite fornite nel corso della conferenza stampa con von der Leyen. “Sono molto ...

"Mi auguro che la mia sfilata possa anche dimostrare al pubblico internazionale che l'sta combattendo in prima linea per ricostruire cio che la potenza della natura ha distrutto e ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Alluvione, il climatologo: "Mai un maggio così ma ci aspetta un'altra estate torrida" Alluvione in, negare il cambiamento ...'Il Commissario all'emergenza 'Sono molto colpita che sia questo il dibattito che vi interessa mentre ancora si stanno celebrando i funerali delle persone. Noi ci stiamo occupando di ricostruire, di ...

(ANSA) - AURONZO DI CADORE (BELLUNO), 26 MAG - E' stata messa all'asta, con il ricavato destinato alle popolazioni dell'Emilia-Romagna, la maglia rosa dei dieci anni dall'impresa con la quale Vincenzo ...Da oggi nei paesi più colpiti dall’alluvione l’Azienda sanitaria regionale offre la copertura per il tetano. In mattinata attimi di tensione per l’enorme afflusso, poi la situazione si è normalizzata.