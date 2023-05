Emilia Romagna senza pace | ancora allerta rossa e si rischiano altre piene

Aiuti alle popolazioni dell', continua la raccolta di beni da parte della Provincia . Le imprese del territorio interessate alla donazione/offerta di beni di prima necessità possono far pervenire alla Provincia di ...Mentre Giorgia Meloni difende Stefano Bonaccini come commissario per l'emergenza alluvione e molti comuni sono alle prese con il rischio sanitario, il maltempo non dà tregua all'. Per l'undicesimo giorno di fila l'Arpae, l'agenzia regionale per l'ambiente, e la Protezione civile hanno diramato l'allerta rossa per rischio idraulico anche per sabato 27 maggio su ...Piantedosi e Meloni In, infatti, ' la situazione è ancora molto difficile , ci sono intere porzioni di territorio sotto acqua e in cui non sono ancora compiutamente decollate le ...

Italia Loves Romagna, grande concerto benefico il 24 giugno a Reggio Emilia Sky Tg24

Continuano i disagi dell'alluvione in Emilia Romagna e prosegue l’assistenza alla popolazione da parte dei Vigili del Fuoco: per le vie di Conselice, in provincia di Ravenna, le squadre a bordo di un ...Consèlice è un comune incastonato tra le province di Ravenna, di cui fa parte, Ferrara e Bologna. Ma è soprattutto un paese ...