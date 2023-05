Emilia - Romagna | i militari donano disinfettanti contro il tetano

Secondo von der Leyen sarà fondamentale per mitigare gli effetti dell'emergenza ecologica, come l'innalzamento dei mari o alluvioni, come quella che ha colpito l'. Von der Leyen ...Leggi Anche Alluvione, dal tetano alla dengue: i rischi sanitari dalle acque stagnanti TI POTREBBE INTERESSARELa cancellazione del GP dell', ha fatto spostare immediatamente l'attenzione su Monaco tracciato di casa di Charles Leclerc . Come era noto da tempo in occasione del GP a Imola avrebbe dovuto debuttare una versione ...

Maltempo in Emilia-Romagna, Von der Leyen: "Dal Pnrr 6 miliardi per il dissesto" La Repubblica

L'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna ha reso irriconoscibile la città. L’alluvione di una settimana fa, più feroce di quella di inizio maggio, ha trasformato il volto di Faenza, che oggi è ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 mag - Dopo l'emergenza maltempo in Emilia Romagna, 'attiveremo il fondo di solidarieta' ma ci sono anche altri modi in cui' l'Unione europea 'ci puo' dare ...