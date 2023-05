Emilia-Romagna | contro il rischio sanitario scattano le vaccinazioni di massa

L' alluvione che ha colpito con effetti catastrofici l'ha generato non poche polemiche su quali possano essere le conseguenze, per le auto elettrificate, di un prolungato contatto con l'acqua. C'è chi esclude grandi problemi anche grazie ...La decisione di andare ad aiutare le popolazione alluvionate dell', Marco l'ha maturata subito dopo aver visto le immagini della devastazione provocate dall'esondazione dei fiumi. 'Sono ...L'accorato intervento del governatore dell'a Piazza Pulita. Il tema è anche la nomina a commissario per l'emergenza e ricostruzione post alluvione. "Adesso siamo nell'emergenza e poi verrà il tempo della ricostruzione. Il ...

Emilia-Romagna, Meloni e von der Leyen sui luoghi dell'alluvione La Repubblica

I termini di pagamento sono sospesi fino al 31 agosto 2023. Croce: “Altra iniziativa che conferma la vicinanza e il sostegno ai farmacisti e alle popolazioni colpite dal maltempo”. L’Enpaf ha già prev ...Una delegazione dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, unità produttiva dell'Agenzia Industrie Difesa, è andata nelle aree dell'Emilia Romagna colpite da maltempo e alluvioni per ...