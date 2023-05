Emilia Romagna | alluvione | no | la causa non è una diga

(Di venerdì 26 maggio 2023) Negli ultimi giorni sono circolate alcune teorie del complotto sulladi Ridracoli, in provincia di Forlì-Cesena, e immagini deepfake del presidente Stefano Bonaccini. Non c'è niente di vero

Cosi' il Dottor Americo Scarsella, commentando l'iniziativa dei dipendenti del 118 dell'Aquila di donare un'ora di lavoro in beneficenza a sostegno della popolazione dell'colpita dall'...Dalla prima identificazione, erano stati registrati tra importati e autoctoni circa 300 casi, in particolare tra la Liguria e l'. Soprattutto durante il periodo della pandemia di Covid ,...Oggi gli esperti, in ogni emergenza idrogeologica contano il numero di "bombe d'acqua" verificatesi (una ventina una settimana fa solo in); sembrano bollettini di guerra, ma non si ...

Alluvione, von der Leyen: “L'Europa è con voi”. Meloni: “Dall'Ue segnali concreti” Sky Tg24

Presentato questa mattina alla stampa il weekend dedicato ad Oceanman Cattolica-Emilia Romagna, la grande competizione mondiale di nuoto in acque libere. Dopo un brindisi augurale, nella location del ...Conselice è diventata la «capitale dell'alluvione», purtroppo, dato che che la situazione sembra precipitare vertiginosamente. Nel piccolo comune in provincia di Ravenna è stata i emanata un’ordinanza ...