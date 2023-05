Elodie sfoggia un nuovo look per “Pazza musica”: E Mengoni la bacia

(Di venerdì 26 maggio 2023)? Sì, grazie! L’estate di, strepitosa con un, e Marcoinizia con un brano che promette scintille e un video nel quale hanno dimostrato di avere un’intesa innata. L’artista romana sta vivendo un periodo bellissimo, fatto di grandi successi e di unamore che le ha restituito il sorriso. Il ritorno in radio non poteva quindi avvenire in un modo migliore e con un partner d’eccezione, che le ha schioccato persino un bacio difficile da non notare., ilperLunghi capelli extra lisci e una lieve schiaritura anni ’90:ha pensato bene di rivoluzionare il suo aspetto per il lancio di ...

Elodie cambia look per “Pazza musica” e si fa baciare da Marco Mengoni: i due sono diventati partner per un’estate con un brano che promette scintille ...La cantante ha rivoluzionato il caratteristico nero corvino con un'idea perfetta per l'estate (e per "Pazza Musica") ...