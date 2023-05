Elisabetta II | il piano per uccidere la regina in Usa nel 1983

... l'Esercito repubblicano irlandese: in particolare, secondo il documento, nel 1983 un agente a San Francisco avvertì i federali di essere venuto a conoscenza di unper assassinareII.Mi ha detto: "Ti concedo qualche anno, ma comincia già a considerare unB". So che era per il ... la tragica morte dei figli: la burrascosa vita di Tina Turner di Roberta Mercuri...A criticare aspramente la novità voluta dal ministro è stata, su Facebook,Piccolotti, ... Si contesta la figura del tutor su ungenerale: il ruolo dell'insegnante , "ovvero una ...

La rivelazione dell'FBI: “Sventato piano per uccidere la regina ... La Voce di New York

nel 1983 un agente a San Francisco avvertì i federali di essere venuto a conoscenza di un piano per assassinare Elisabetta II. L'autore del complotto gli disse di voler vendicare la morte della figlia ...MOGLIANO .- Avrebbe voluto incidere un nuovo album con la sua band, nei prossimi mesi, e aveva già programmato per la fine dell'estate una camminata lungo il Sentiero del Re, ...