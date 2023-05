(Di venerdì 26 maggio 2023), 21 anni, famosa per le sue lezioni di ' Corsivo ' in dialetto milanese, si è sfogata susulle lamentele dei giovani in merito alla situazione lavorativa precaria in Italia, ...

, 21 anni, famosa per le sue lezioni di ' Corsivo ' in dialetto milanese, si è sfogata su TikTok sulle lamentele dei giovani in merito alla situazione lavorativa precaria in Italia, ...di nuovo al centro del ciclone social. La tiktoker famosa per aver lanciato il fenomeno della parlata in "corsivo" ha scatenato una nuova polemica rispondendo dal suo profilo agli ...... Alice D'Amato,Iorio e Martina Maggio, più la reginetta della categoria allieve Caterina ... si dovranno guardare dall'assalto dell'argento continentale alla trave Manilae della ...

Elisa Esposito su Tiktok: «Se voi guadagnate uno stipendio di 1.300 euro al mese la colpa è vostra» ilmessaggero.it

L'influencer conosciuta come la 'prof del corsivo' ha scatenato le polemiche con un video in risposta agli hater che l'attaccavano per la sua carriera sui social ...Elisa Esposito, 21 anni, famosa per le sue lezioni di «Corsivo» in dialetto milanese, si è sfogata su Tiktok sulle lamentele dei giovani in merito alla ...