Elezioni comunali | dove si vota il 28 e 29 maggio Le sfide decisive per i ballottaggi

(Di venerdì 26 maggio 2023) Secondo round del test elettorale. Domenica 28 e lunedì 29si torna al voto in 41 Comuni per eleggere il sindaco dopo il primo turno delledel 14 e 15. Tra le città al voto ci sono sette capoluoghi: Ancona, Brindisi, Massa, Siena, Terni, Vicenza e Pisa. Le urne saranno...

Sono 8 i comuni siracusani, tra cui il capoluogo, che il 28 e 29 maggio voteranno per eleggere i propri sindaci e per rinnovare i Consigli. Insieme al capoluogo, si voterà a Carlentini (sempre col proporzionale) e con il maggioritario a Buccheri, Buscemi, Francofonte, Palazzolo Acreide, Portopalo e Priolo Gargallo. Per quel che ...Domenica 28 e lunedì 29 maggio si svolgerà a Pisa il turno di ballottaggio per eleggere il sindaco che guiderà la città nei prossimi cinque anni. Gli elettori saranno chiamati a scegliere, come noto, ......e circoscrizionali. I seggi saranno aperti domenica (dalle 7 alle 23) e lunedì (dalle 7 alle 15). La popolazione coinvolta è di 1.387.169 abitanti, di cui 301.104 anche per ledei ...

Lo spettacolo, promosso dalla presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi ... delle violenze perpetrate dai fascisti e dei brogli da loro commessi alle ultime elezioni. Per quel discorso, per il ...Il candidato sindaco del centrosinistra Paolo Martinelli conclude con due proposte concrete la campagna di ascolto e di confronto nei quartieri. “Il nostro programma elettorale è da sempre aperto al c ...