Eduardo De Filippo | ritrovato l’atto di nascita | il compleanno è oggi | non il 24 maggio

(Di venerdì 26 maggio 2023) IldiDe, 26, e non il 24come riportato nei profili biografici in circolazione. A rivelarlo è l’Archivio di Stato di Napoli, dove è stato trovatodidi Detra i registri anagrafici del 1900. “Alla registrazione numero 577, del 30dell’anno 1900 – afferma i direttore dell’Archivio di Stato di Napoli Candida Carrino – si riporta che “si è presentata alle ore undici antimeridiane, al Segretario della Prima Sezione Napoli-Chiaia, il cavaliere Oreste Trombaccia, Luisa De, di anni ventuno, casalinga, domiciliata in questa città, alla via Vittoria Colonna numero 5, che ha dichiarato che, alle ore otto pomeridiane del dì ...