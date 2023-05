Eduardo De Filippo è nato il 26 maggio | non il 24 | ritrovato l’atto di nascita

(Di venerdì 26 maggio 2023) Presso l’Archivio di Stato di Napoli è statodidiDe, sul quale è riportata la data del 261900 e non quella del 24 come riportano tutte le biografie in circolazione.Deil 261900 e non il 24come riportano tutte

Deavrebbe festeggiato il 26 maggio il proprio compleanno e non l'altro ieri, com'è invece riportato in tutti i profili biografici in circolazione. Lo rivela l'archivio di Stato di ...Il compleanno diDeè oggi, 26 maggio, e non il 24 maggio come riportato nei profili biografici in circolazione. A rivelarlo è l'Archivio di Stato di Napoli, dove è stato trovato l'atto di nascita di ...La data di nascita diDeè il 26 maggio 1900, e non il 24 come riportato nelle biografie in circolazione. La rettifica è pubblicata oggi dall'agenzia Adnkronos, che riporta la nota dell' Archivio di Stato ...

