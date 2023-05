Edoardo De Filippo è nato oggi e non il 24 maggio | ritrovato l’atto di nascita

(Di venerdì 26 maggio 2023) «Alla registrazione numero 577 del 30dell’anno 1900 si riporta che si è presentata alle ore undici antimeridiane al segretario della prima sezione Napoli-Chiaia, il cavaliere Oreste Trombaccia, Luisa De, di anni ventuno, casalinga, domiciliata in questa città, alla via Vittoria Colonna numero 5, che ha dichiarato che, alle ore otto pomeridiane del dì ventisei del corrente mese, dalla sua unione naturale con un uomo celibe non parente né affine nei gradi che ostano al riconoscimento, èun bambino che mi presenta e a cui dà il nome di Eduardo». A rivelarlo è Candida Carrino, direttrice dell’Archivio di Stato di Napoli, commentando il documentoin cui si scopre che Eduardo Deil 261900 e non il 24 ...

... re del teatro napoletano, all'epoca quarantasettenne, infatti, era coniugato da ventiquattro anni con la zia di Luisa, Rosa, ed ebbe altri figli fuori dal matrimonio oltre ai fratelli De, ...

La scoperta all’Archivio di Stato di Napoli da parte di due archiviste Angela Sorrentino ed Enza Natoli, rivelata dalla direttrice Candida Carrino ...Buon compleanno, Eduardo De Filippo! Perché è oggi e non l’altro ieri, com’è riportato in tutti i profili biografici in circolazione, dalla Treccani a Wikipedia ...