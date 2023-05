Ecuador | presidente Lasso operato negli Stati Uniti

Ildell', Guillermo Lasso, è stato sottoposto ad un intervento di prostata negli Stati Uniti che, secondo un comunicato ufficiale, "è andato a buon fine". Il capo dello Stato ...Ildell', Guillermo Lasso, si è recato in visita alle persone ferite dal terremoto ricoverate presso l'Ospedale della Previdenza Sociale della città di Machala Si aggrava il ......: vittoria indigena, ma Lasso resta in sella Tuttavia ilè rimasto al suo posto e la sensazione prevalente è che le turbolenze politiche nel paese non siano concluse 6 luglio 2022 -...

(ANSA) - QUITO, 26 MAG - Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, è stato sottoposto ad un intervento di prostata negli Stati Uniti che, secondo un comunicato ufficiale, "è andato a buon fine". Il ...Quito. Una parte dell’Assemblea chiede l’impeachment per il Presidente Lasso, che per non essere messo sotto accusa scioglie il Parlamento e convoca nuove elezioni, con la Corte Costituzionale che dov ...