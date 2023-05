Ecclestone | «Non capisco perché Hamilton dovrebbe andare in Ferrari | non è mica una casa di riposo»

(Di venerdì 26 maggio 2023) Bernie, l’eccentrico ex presidente della Formula 1, ha commentato la voce di mercato che parlava di un accordo trae la. Durante questo weekend a Monte Carlo, come era prevedibile, tutti i protagonisti hanno smentito l’indiscrezione lanciata dal Daily Mail. Leclerc che, secondo l’indiscrezione, avrebbe lasciato Maranello per far posto all’inglese non ha voluto commentare la notizia: «Non ho intenzione di scendere su questo terreno dove si sta cercando di fare notizia. Non ho alcun dubbio che se ci fosse stato qualcosa, Fred mi avrebbe informato. Mentreha parlato di speculazioni confermando l’imminente rinnovo con la Mercedes. A confermare che si tratta di una notizia di “fantamercato” ci ha pensatoche ha spiegato all’agenzia Pa, ...

... ' Se fossi in Hamilton e vedessi Charles andar via dalla Ferrari, penserei che in quel team ci sia qualcosa cheva '.ha infine detto: ' Secondo me Hamilton resterà in Mercedes o al ...vede Hamilton in rosso Tra i tanti che hanno commentato la notizia di fantamercato,è mancato Bernie, che all'agenzia PA , ha così articolato il suo pensiero: ' Sarei ...lo scorso mese di ottobre ha compiuto 92 anni. Il commento più duro è quello che rilascia al termine della chiacchierata: "capisco perché Lewis dovrebbe poi pensare di trovarsi meglio ...

