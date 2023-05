“E ora non sapete che succede” Isola dei Famosi 2023 | Nathaly avvisa naufraghi e pubblico

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 maggio 2023) All’deiarriva lo sfogo diCaldonazzo. Negli ultimi giorni l’arrivo in Honduras di Nikita Pelizon ha smosso gli animi e creato, come da copione, nuove dinamiche e freschi ‘bollori’. La vincitrice del GF Vip 7 si è già esposta nei confronti di un naufrago. Peccato che sia lo stesso che ha appena confessato di provare qualcosa per Cristina Scuccia. Stiamo parlando di Gianmaria Sainato. Comunque, non è che uno o una possa avere l’esclusiva in un contesto del genere e su un’nei Caraibi… In ogni caso ora l’attenzione è tutta puntata su un’altra ex gieffina, ovveroCaldonazzo. L’attrice e showgirl romana si è subito distinta, appena messo il primo piede sull’, per un caratterino niente male. Le tensioni e le discussioni con gli altri non sono ...