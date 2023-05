È morto Cicciomessere | il radicale più bravo | più buono e più stronzo

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 26 maggio 2023) Per quelli che non lo hanno conosciuto personalmente, Roberto, dirigente e parlamentaredi lungo corso, è per lo più passato alla storia soprattutto per le sue geniali e furiose impuntature e per un carattere tanto programmaticamente intollerabile, quanto aperto alle esigenze della fantasia e dell’invenzione. Invece è stato, al di là delle apparenze, uno dei più rigorosi e generosi intellettuali pannelliani, ma con uno stile personale che bordeggiava l’eresia e l’insolenza. Non solo all’esterno, in partibus infidelium. Ma anche all’interno di quella variegata galassia, di cui Pannella provava e non sempre riusciva a orientare e controllare gli equilibri e che spesso trovava in Ciccio, come tutti l’hanno sempre chiamato tra i radicali, un Franti provocatorio e beffardo. Aveva escogitato da deputato un ...