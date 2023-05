È  legge il provvedimento a sostegno di famiglie e imprese per contrastare l’aumento dei costi dell’energia Il testo | le cui norme sono già in vigore | ha aggiunto alcune novità che entreranno in vigore nei prossimi mesi

La rottamazione cartelle allarga le sue vedute con la conversione indel decreto bollette. Ilha avuto anche il via libera dal Senato con 99 voti favorevoli, 54 contrari e 2 astensioni. In sintesi, gli enti locali che gestiscono la riscossione di ...Ilpunta a promuovere la crescita e il consolidamento delle filiere strategiche nazionali ... in vista della presentazione del disegno disul Made in Italy prevista per la prossima ......UE Smart Working per dipendenti pubblici nei comuni alluvionati In base al testo del, ... Come sinel comunicato stampa diffuso dal Consiglio dei Ministri, infatti, il Governo ha ...

Decreto Bollette. Ok con fiducia dal Senato. Il provvedimento è ... Quotidiano Sanità

Buone notizie per i contribuenti con la conversione in legge del decreto bollette. Si allarga il campo d’azione per la rottamazione cartelle ...Smart Working, stipendio garantito, indennizzi, pagamenti sospesi nei comuni alluvionati, intanto si prepara un secondo decreto con ulteriori aiuti.