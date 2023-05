Dubai accoglierà la prima torre di Bitcoin al mondo

Leggi su iltempo

(Di venerdì 26 maggio 2023) Una straordinaria meraviglia architettonica a, laTower. Si tratta di un progetto innovativo, che celebra il significato, l'importanza e i valori del. Tutto questo creando una catena alberghiera che abbraccia tecnologie all'avanguardia come la blockchain e l'intelligenza artificiale, dando al contempo priorità alla sostenibilità materiale. Salvatore Leggiero, il visionario promotore di questa impresa pionieristica, ha dichiarato con entusiasmo: "In attesa dell'approvazione di tutte le autorità competenti, daremo vita a questo straordinario edificio a". Questa innovativa catena alberghiera adotta un approccio unico: il prezzo di affitto di una suite, ad esempio, sarà considerato come una puntata di criptovaluta, producendo un Rendimento Annuo Percentuale (APY) che gli ospiti potranno ...