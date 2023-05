“Dove sarai il prossimo anno?” La risposta di Kim è esilarante

(Di venerdì 26 maggio 2023) Dubbi sul futuro di Kim Min-jae. Un noto programma coreano ha voluto investigare chiedendo delucidazioni proprio al difensore del Napoli. Il difensore sudcoreano del Napoli, Kim Min-jae, è stato recentemente interrogato sul suo futuro calcistico. Dopo una stagione eccezionale con il club partenopeo, in cui ha dimostrato di poter essere un degno sostituto di un vecchio pezzo di storia come Kalidou Koulibaly, Kim ha attirato l’attenzione di numerosi top club europei, tra cui le due squadre di Manchester, United e City. Nel suo contratto è presente una clausola rescissoria che, se accettata dall’acquirente, richiederà il pagamento di un adeguato compenso al Napoli. Ma qual è la prossima destinazione del talentuoso difensore? Questa è la domanda che molti si pongono, e anche i conduttori di un noto programma coreano in onda su TVN Asia non hesitato a rivolgerla ...

Tichiesto a chi spetta la manutenzione di tale elemento stradale e chi ne assume la ... Perché mai il risarcimento è solo parziale Perché è onere di ciascun pedone guardaremette i piedi e ...... all'inizio, ma una volta che cidentro non potrai fare a meno di sentirlo vicino a te : di ... In classe come sui social,è molto seguito. Insegnante e scrittore classe '77, dopo il ...In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavivolevi; ma quandovecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porteràtu non vuoi'. ...