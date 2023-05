Doppio appuntamento con la ICW questo Weekend

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 26 maggio 2023)Live con la Italian Championship Wrestling. Il Primosarà Sabato 27 Maggio a Abbadia Lariano (LC) con “ICW Total Destruction 2023”, ecco le Info e la Card finale dello show: ICW Total Destruction 2023Sabato 27 Maggio – Abbadia Lariana (LC)Palestra Comunale – Via della Quadra Inizio Show Ore 20.30 – Infoline Biglietti QUI Titolo Interregionale ICWDave Atlas (c) Vs Eron Sky Non Title MatchLuca Bjorn ICW Fight Forever Champion Vs Mr. Excellent Tag Team MatchL’Eclissi (Doblone & Sirio) Vs I Vigilanti (Luke Strike & Matt Mahoney)Double Speed (Spencer & Zoom) Vs Reed Family (Jari Syberia & Machete) Dennis Vs Alessandro Corleone Annunciata anche la presenza di Jesse Jones e Taurus Sono stati invece annunciati ...