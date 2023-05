Dopo visita a Casa Arcobaleno | Chiara Ferragni offre un lavoro a una donna trans

Leggi su tpi

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ieri fa sono stati rilasciati gli ultimi episodi della seconda stagione di The Ferragnez La Serie, e naturalmente anche stavolta non sono mancate le emozioni. Lo show cone Fedez non ha deluso le aspettative, e adesso i fan attendono con ansia la puntata speciale dedicata a Sanremo, che arriveràl’estate. In queste ore così il pubblico si sta godendo la serie, ma ad attirare l’attenzione è stato in particolare un episodio.infatti, insieme al suo manager Fabio Maria Damato, si è recata in unadi Milano. La struttura, come in molti sapranno, si occupa di ospitare e seguire ragazzi della comunità LGBTQ+ in difficoltà. L’imprenditrice digitale ha così incontrato alcuni giovani che abitano all’interno della...