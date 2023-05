Dopo le scritte sui muri | rotto uno scalino | il Teatro Comunale ancora ‘protagonista’

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Beneventouna voltauna volta non per gli eventi deputato a ospitare. Restituito alla città lo scorso mese di settembre, a marzo le pareti esterne della struttura furono imbrattate da ignoti, generando rabbia e delusioni a Palazzo Mosti. Un gesto compiuto da ignoti vandali, costringendo a un nuovo intervento di restyling le autorità comunali. Questa volta, invece, ci sarà da appurare se la rottura di uno degli scalini d’ingresso delsia da attribuire a qualche teppista o ad eventi ‘naturali‘. Sta di fatto che questa mattina si è dovuto prendere atto dell’ennesima ‘mancanza‘ nei confronti di uno dei fiori all’occhiello della città di Benevento. Dell’accaduto è stata ...

In particolare, quest'ultima è la storia di un uomo che,aver subito un trauma cranico a causa ...musica gli ha fatto vedere le note musicali nella sua mente così come sarebbero statesu ...Il pezzo arrivala superhit " I Ain't Worried ", che ha totalizzato oltre 3 miliardi di stream ... Nella pagina sono inserite le principali hit da luicome "Halo" di Beyoncé, "I Know Places"...sarà il pubblico a decidere'. Leggi Anche Cannes 76, il ritorno di Nanni Moretti sulla ... Spesso mi arrabbio con le scene violente ma perché sono girate omale. Questa è un'altra storia'. ...

Dopo le scritte sui muri, rotto uno scalino: il Teatro Comunale ancora ... anteprima24.it

Sporta denuncia contro ignoti ai carabinieri. Il Comune: "Chiediamoci dove stiamo andando..." San Pellegrino Terme. Un altro sfregio, l’ennesimo. Dopo i cimiteri di Nembro, Bergamo e Bolgare, anche qu ...