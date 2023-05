Dopo le nomine Rai arriva l’autoepurazione dell’Annunziata

Il Board di Olivetti, nella prima riunionel'Assemblea, ha confermato Quang Ngo Dinh come Amministratore Delegato .L'inchiesta era partita un anno faun esposto anonimo e riguarda un giro die incarichi pilotati al Tribunale fallimentare di Lecce....era già indagato per corruzione e turbativa d'asta in un'inchiesta partita circa un anno faun ... Le accuse riguarderebbero un giro die incarichi pilotati al Tribunale fallimentare di Lecce.

Tre lezioni per il dopo alluvione (al posto dei litigi sulle nomine) Domani

Reazioni divergenti per borsa e valuta turche in scia alla vittoria di Recep Tayyip Erdogan nelle elezioni presidenziali. Il presidente resterà in carica per altri 5 anni. La borsa di Istanbul apre in ...Il magistrato pugliese Pietro Errede, fino a poco tempo fa in servizio al Tribunale di Lecce, ora a Bologna, un avvocato e tre commercialisti sono stati arrestati e posti ai domiciliari dalla Guardia ...