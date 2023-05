Donnarumma | Zoppas | Caltagirone | D' Amato | tutti i businessman della presidente

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il neo ad dell'Enel, Cattaneo, è il punto di raccordo tra il centrodestra e l'imprenditore, che ha la premier in simpatia. Ci sono poi alcuni uomini di finanza - come Tornchetti Provera - che, sebbene non meloniani, hanno accordato piena fiducia al governo