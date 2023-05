Donna trovata morta nel Piave | per la Procura è omicidio

Madre di quattro figlimorta sul Piave, è giallo: il pm dispone l'autopsia MARCO FILIPPI 23 ... Ma la Procura voleva vederci chiaro e ha disposto l'autopsia sul corpo dellaLa Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio volontario in relazione alla morte di Anica Panfile, una 31enne il cui corpo è stato trovato domenica scorsa sul greto del Piave, a Spresiano, ...A pochi chilometri di distanza, sulle colline intorno alla città, unavienesenza vita nella sua auto. In mezzo alle due storie, un cronista di nera, Tommaso Gioia. Un uomo in caduta ...

(ANSA) - TREVISO, 26 MAG - La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio volontario in relazione alla morte di Anica Panfile, una 31enne il cui corpo è stato trovato domenica scorsa sul ...La donna non è morta annegata, scartata l'ipotesi del suicidio. La svolta dall'autopsia, già ascoltato anche il convivente Treviso, 26 maggio 2023 - Anica Panfile non è morta annegata nel Piave: ...