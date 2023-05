Donna trans picchiata dagli agenti | Efe Bal | “Messina Denaro nemmeno ammanettato Se sei trans ti menano anche se sei a terra | mani alzate È omofobia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) “La polizia mi poteva ammazzare, ho avuto paura. Non ho fatto nulla per meritare questo trattamento”. Questo il riassunto di “Bruna”, così conoscono nella zona di parco Trotter labrasiliana, presa a manganellate da alcunidella Polizia locale a Milano. E sui drammatici fatti accaduti nei pressi dell’Università Bocconi, in molti sono intervenuti, con opinioni contrastanti. Tra questi Efe Bal: un passato come tesserata Lega Nord, la modellagender ha detto la sua su quanto accaduto e lo ha fatto su TikTok. “Qualche mese fa hanno arrestato l’uomo più ricercato e più pericoloso d’Italia, Matteo, e non l’hanno. È successo un episodio triste qui a Milano, dicono che ...