Donna contesa nel Casertano | scoppia zuffa in piazza a colpi di martello

(Di venerdì 26 maggio 2023) Lite inper unadie spranga. E’ successo a Vitulazio, nellacentrale. Vitulazio (Caserta),la lite indiCome spiega Casertace.net, che è in possesso anche un video, due uomini si sono resi protagonisti di unain pieno centro. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pisa ètra Michele Conti e Paolo Martinelli. A Siena il ballottaggio sarà tra Nicoletta ... Latina e Brescia hanno per la prima volta un sindaco, a Imperia viene confermato Claudio Scajola,...Dallagiudiziaria sarebbe anche emerso che l'animale avrebbe rischiato la vita a causa dell'... Il legale di parte civile dellaha chiesto un risarcimento danni di 30 mila euro, ritenendo ...... rue Labat; sono i due indirizzi della bambina Sarah che la madre, per nasconderla alla furia nazista, affida a un'altra, non ebrea. Alla fine della guerra, la piccola Sarah si troverà...

Confessò di aver ucciso il vicino per una donna contesa, ma era un delitto di ‘ndrangheta Repubblica Roma

Il caso di un 75enne, amministratore di sostegno figlio di una storica bagnina. Gli eredi esclusi hanno fatto causa: condannato l’uomo e due nipoti .L’asta battuta il 18 maggio 2023 da Sotheby’s a New York ha assistito al nuovo record di vendita per un’opera di Louise Bourgeois ...