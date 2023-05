Domenica e lunedì i ballottaggi | città per città | la mappa dei 7 capoluoghi che tornano al voto

(Di venerdì 26 maggio 2023) Sono sette iche torneranno al28 e29 maggio nelle regioni a statuto ordinario per iper l’elezione diretta dei sindaci, dopo il primo turno del 14 e 15 maggio scorsi. I seggi saranno aperti, dalle ore 7 alle 23, e, dalle ore 7 alle 15. Nelle stesse date si svolgerà il primo turno delle elezioni amministrative nei Comuni della Sardegna e della Sicilia. I sette comuni capoluogo in cui si disputano iA Pisa la sfida sarà tra il candidato di centrodestra Michele Conti, che con il con il 49,96% per un soffio non è stato eletto al primo turno, e il candidato dei centrosinistra e M5s Paolo Martinelli. A Vicenza se la vedranno al secondo turno il candidato di centrosinistra Giacomo ...

Passata in sordina di fronte alla tragedia dell'alluvione in Emilia Romagna,prossimi ci sarà una nuova tornata di elezioni comunali . Il secondo turno in 41 comuni tra i quali sette capoluoghi e il primo turno in molte città siciliane e in alcuni centri ......25 il pareggio come nell'ultima sfida torinese terminata 1 - 1, risultato in pole anche...35 mentre Federico Chiesa, tornato al gol in Serie Asera a Empoli dopo oltre un anno, cerca un ...... con tanto di "Cena per le spese legali", da venerdì 26 a28 maggio. Si rimanda alla ... Da venerdì 26 a29 maggio il centro storico del comune gardesano sarà teatro della rinomata ...