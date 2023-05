Dolly Parton | Mick Jagger | Barack Obama e tanti altri rendono omaggio a Tina Turner

(Di venerdì 26 maggio 2023) La morte diha sconvolto il mondo intero. La cantante era una leggenda a pieno titolo. Quando la notizia della sua morte ha raggiunto il pubblico, sono iniziati ad arrivare tributi danomi impor. La sua morte ha colpito profondamente molte persone. per saperne di più su tutti coloro che piangono la morte di. La morte diha il mondo intero in lutto. Quelli che piangono più profondamente sono quelli che erano nel suo cerchio intimo; i suoi contemporanei e altre celebrità. Getty ImagesLEGGI DI PIÙ: Ecco l’ultima foto di– dopo la sua morte, tutti siconto di ciò che stesse cercando di dire Quando la notizia della sua morte è ...

Come riportato da Billboard ,pubblicherà un disco pieno di collaborazioni con alcune delle più grandi stelle della scena musicale internazionale., il nuovo album in uscita ...L'icona del countrypassa al rock e pubblica un album con l'aiuto del gotha di un genere nuovo per lei: Rockstar, il cui primo single World on Fire esce l'11 maggio, sarà realizzato in collaborazione con 42 ...ha annunciato tutti i dettagli del suo nuovo album rock , intitolato " Rockstar " e in uscita il prossimo 17 novembre . La musicista nativa dello stato del Tennessee aveva svelato alcune ...

L'icona del country Dolly Parton debutta nel rock - Lifestyle Agenzia ANSA

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAG - L'icona del country Dolly Parton passa al rock e pubblica un album con l'aiuto del gotha di un genere nuovo per lei: Rockstar, il cui primo single World on Fire esce l'11 m ...