Doctor Strange 2 | Elizabeth Olsen conferma che Daniel Craig avrebbe dovuto apparire nel film

Dopo mesi di voci di corridoio, Elizabeth Olsen ha chiarito una volta per tutte che Daniel Craig avrebbe dovuto prendere parte anel Multiverso della Follia . Il sequel dicon protagonista Benedict Cumberbatch sin dall'inizio è stato accompagnato dalla possibilità di un ghiotto cameo da parte di ...Probabilmente farà parte del cast di Venom 3 anche Juno Temple (Ted Lasso), grande new entry per il terzo capitolo del film e Chiwetel Ejiofor (). Venom 3 : dove vederlo Non avendo ...Charlize Theron, entrata nel piano cinematografico e seriale di Kevin Feige grazie a2, non sa nulla del suo futuro in ...

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Elizabeth Olsen conferma ... ComingSoon.it

Daniel Craig era previsto in Doctor Strange nel Multiverso della Follia: che fine ha fatto il suo cameo Elizabeth Olsen affronta apertamente la questione.Dopo WandaVision e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Elizabeth Olsen si è un po' allontanata dall'MCU, ma ha un consiglio perfetto per chi è interessato ad unirsi all'universo Marvel.