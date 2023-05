Djimsiti ci crede | «Champions? Se battiamo l’Inter l’Atalanta avrà una speranza »

(Di venerdì 26 maggio 2023) Le dichiarazioni del difensore delBeratsulla sua stagione in nerazzurro: tra sognoe qualificazione in Europa Il difensore delBeratha voluto parlare a La Gazzetta dello Sport della sua annata in nerazzurro: dall’infortunio di inizio stagione alla stabilità sulla retroguardia riprendendosi il posto da titolare. FORMA E TALENTO– «L’Infortunio di inizio anno? Era una questione di forma: quando sono ritornato a pieno regime li sono riuscito a riprendere il ritmo, anche perché era da tanto tempo che non m’infortunavo così: devo dare il merito anche all’allenatore che ha sempre creduto in me». INTER – «Lukaku è stato uno degli attaccanti più difficili da marcare. Fu proprio contronel 2019 che disputai una delle partite più ...

...5: fin dalle prime battute deve metterci il tacchetto sui tiri di Milik, e lo fa bene6,5: ... Rugani gli sta troppo addosso, poi ci si mette anche Cuadrado, lotta ma non ciabbastanza ...Subito dopo " di nuovo sugli sviluppi di un angolo "appoggia per Muriel , che infila ... Lo Spezia cifino alla fine, mettendo in difficoltà i bergamaschi in più occasioni, prima con un ...Tre punti d'oro per l'Atalanta che alla prossima Champions cieccome. Torino - Atalanta, il ... ATALANTA (3 - 4 - 2 - 1): Sportiello; Toloi,, Scalvini (66' Palomino); Zappacosta, De Roon, ...

Pasalic 7 - Svaria su tutto il fronte, come al solito, ed è aggressivo nel pressing. E' uno che ci crede sempre, si sa, e ...