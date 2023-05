(Di venerdì 26 maggio 2023) AGI - Non si ha ancora alcuna notizia di un'imbarcazione con 500in viaggio nel. Alarm Phone afferma questa mattina di "star ricevendo continuamente chiamate dai parenti" dei migranti, che "non sono tra quelli soccorsi nelle ultime ore dalle autorità italiane. Tra i migranti, in viaggio da quasi tre giorni, vi sono almeno 45 donne, anche in stato di gravidanza, e 56 bambini, dei quali uno nato durante la navigazione. Alla ricerca dell'imbarcazione si era diretta la nave di Emergency, Life Support, ma da ieri pomeriggio, 24 maggio, se ne sono perse le tracce. La ong Sea Watch, spiegava Emergency, ha effettuato "una ricerca per due giorni consecutivi con il suo aereo Sea Bird senza trovare indizi della presenza dell'imbarcazione. Nè la Life Support, nè Ocean Viking, che hanno pattugliato l'area, hanno trovato segni di naufragio". ...

Un uomo di 45 anni, dato in un primo momento per, è mortotentativo di recuperare la propria auto parcheggiata in pendenza, che lo ha travolto e ucciso. Lucia Annunziata, con una lettera ...La pioggia ha provocato allagamenti nell'Avellinese. Un uomo di 45 anni è mortotentativo di ancorare la macchina al terreno: cercava un supporto da mettere sotto le ruote ma è stato ...Un elicottero dei vigili del fuoco,pomeriggio di oggi, ha sorvolato le zone dove le squadre di pompieri stanno effettuando numerosi interventi, dopo la bomba d'acqua che ha colpito quella zona ...

Disperso nel Mediterraneo barcone con 500 persone, a bordo 56 bambini AGI - Agenzia Italia

AGI - Non si ha ancora alcuna notizia di un'imbarcazione con 500 persone in viaggio nel Mediterraneo. Alarm Phone afferma questa mattina di "star ricevendo continuamente chiamate dai parenti" dei ...Dell’uomo non si hanno più notizie dal 23 maggio, quando si è allontanato dal suo ovile verso la collina di Perdu Pili per recuperare il bestiame ...