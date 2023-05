Disco Paradise | il nuovo singolo di Fedez | Annalisa e Articolo 31 Il testo della canzone

E dalla loro collaborazione arriva il singolo. E i compagni di viaggio di Fedez hanno tutte le carte in regola per tentare l'assalto alle classifiche: Annalisa le sta dominando con ...Il nuovo singolo estivo uscito oggi Fedez, Annalisa e Articolo 31 insieme per '', il nuovo singolo estivo uscito oggi . Il brano consolida il sodalizio artistico di Fedez con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, musicisti, compositori, arrangiatori e produttori tra ...Per l' estate 2023 è in arrivo un pezzo bomba dal titolo '' firmato Fedez , Annalisa e gli Articolo 31 . Anche se l'estate sembra ancora lontana, climaticamente parlando, fioccano le collaborazioni tra artisti in vista dei mesi estivi che si ...

Disco Paradise, è uscito il nuovo singolo di Fedez, Annalisa e Articolo 31 La Gazzetta dello Sport

Disco Paradise di Fedez Annalisa e Articolo 31 si candida come tormentone estivo 2023. Ecco testo, significato e informazioni sul singolo che esce il 25 luglio.