Disco Paradise e Musica Pazza | le hit più attese dell’estate 2023

Disco Paradise, il nuovo singolo di Fedez, Annalisa e Articolo 31. Il testo della canzone Vanity Fair Italia

Annalisa è reduce da una stagione di successi che la candida di diritto a partecipare al prossimo Festival di Sanremo, per tentare di vincerlo. Prima di allora però, c'è ancora un'estate da conquistar ...Fedez e J-Ax sono di nuovo uniti, non solo perché sono tornati sulla scena musicale con un nuovo brano estivo, Disco Paradise, in collaborazione con Annalisa, ma anche perché i vecchi dissapori ...