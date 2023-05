Dirigente Ater prende a pugni un giornalista di Etrurianews per un articolo scomodo Solidarietà di FdI

(Di venerdì 26 maggio 2023) A Santa Marinella, dopo una cena al ristorante, ildell’di Civitavecchia Emiliano Clementi ha colpito con un pugno in faccia ilPaolo Gianlorenzo, di. “Spettatori del match improvvisato – si legge su La Provincia – diversi commensali di Gianlorenzo, che insieme a lui erano appena usciti dal ristorante sul lungomare di Santa Marinella, e undel comune che stava pranzando a un tavolo esterno. L’episodio aveva avuto un prologo all’interno del locale, dove iled ilapicale dell’erano seduti a due tavoli piuttosto distanti tra loro, in compagnia di altre persone. Gianlorenzo aveva scambiato alcune parole con Clementi che a quanto pare si sarebbe lamentato di alcuni articoli che lo ...

Prima uno scambio di battute al ristorante, poi fuori dal locale Emiliano Clementi ha perso la testa: pugno in pieno volto al direttore di Etrurianews per un articolo non gradito. Denunciato per lesio ...