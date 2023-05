DIRETTA F1 | GP Montecarlo 2023 LIVE | tra poco l’inizio della FP2 | Ferrari sogna il colpaccio con Sainz e Leclerc

(Di venerdì 26 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.50 Questa invece è la graduatoria del Mondiale costruttori: 1 RED BULL RACING HONDA RBPT 224 2 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 102 3 MERCEDES 96478 5 MCLAREN MERCEDES 14 6 ALPINE RENAULT 14 7 HAAS8 8 ALFA ROMEO6 9 ALPHATAURI HONDA RBPT 2 10 WILLIAMS MERCEDES 1 16.46 Ricordiamo la classifica generale del Mondiale piloti: 1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 119 2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 105 3 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 75 4 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 565 CarlosESP44 6 George Russell GBR MERCEDES 407 CharlesMON34 8 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 27 9 Lando Norris GBR ...

Più importante che i piloti trovino il feeling con la macchina per spingere tra i guard rail e che sia "facile", a. Così, per un Hamilton a 7 decimi da Sainz, c'è un Russell molto meno a ...è spesso il teatro di livree speciali. Non in casa Williams che, però, annuncia un sondaggio social per scegliere una livrea celebrativa Gulf , che verrà utilizzata a Singapore, Suzuka e ...L'ala specifica perha un flap e beamwing più carichi . Stesso intervento sull'ala posteriore della Red Bull, che somma un intervento sul triangolo della sospensione anteriore per gestire ...

Di Daniele Sparisci, inviato a Montecarlo Tutto pronto a Monaco per il settimo round del mondiale. Le Red Bull vogliono continuare a dominare con… Leggi ...Mercedes affronta il GP di Monaco senza attendersi risposte particolari dalle novità tecniche. Wolff che al venerdì di Montecarlo ha incontrato Elkann: "Importante chiacchierare" ...