DIRETTA F1 | GP Montecarlo 2023 LIVE | Sainz a muro | bandiera rossa! Verstappen davanti in FP2

(Di venerdì 26 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.52 Williams è riuscita a rimettere in pista Albon proprio in extremis. Leclerc ha effettuato un nuovo tentativo di attacco al tempo, restando però a mezzo secondo dal suo miglior giro. 17.50 Nel frattempo è ripartita la sessione per gli ultimi 10 minuti della FP2. Alcuni team sfrutteranno questi giri per effettuare una breve simulazione di passo gara. 17.49 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 MaxRed Bull Racing1:12.462 22 Charles LECLERC Ferrari+0.065 4 3 CarlosFerrari+0.107 3 4 Fernando ALONSO Aston Martin+0.220 4 5 Lando NORRIS McLaren+0.444 2 6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.498 2 7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.529 3 8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.588 6 9 Pierre GASLY Alpine+0.627 2 10 Esteban OCON Alpine+0.700 3 11 Lance STROLL Aston Martin+0.723 4 12 George ...

Più importante che i piloti trovino il feeling con la macchina per spingere tra i guard rail e che sia "facile", a. Così, per un Hamilton a 7 decimi da Sainz, c'è un Russell molto meno a ...è spesso il teatro di livree speciali. Non in casa Williams che, però, annuncia un sondaggio social per scegliere una livrea celebrativa Gulf , che verrà utilizzata a Singapore, Suzuka e ...L'ala specifica perha un flap e beamwing più carichi . Stesso intervento sull'ala posteriore della Red Bull, che somma un intervento sul triangolo della sospensione anteriore per gestire ...

Formula 1, GP Monaco: la diretta delle prove libere a Monte-Carlo Sky Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca FP1 - Classifica FP1 - Presentazione prove libere - Programma odierno in tv e streaming Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIV ...I piloti scendono nuovamente in pista per la sessione del pomeriggio tra le strette strade del Principato di Monaco: segui la sessione in diretta ...