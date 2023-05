DIRETTA F1 | GP Montecarlo 2023 LIVE | comincia la FP2 | Alonso e le Ferrari sfidano la Red Bull

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.04 Norris e Albon sono gli unici piloti ancora fermi ai box. Probabilmente in Williams non sono ancora terminati i lavori per rimettere in sesto la vettura incidentata del pilota britannico. 17.02 Tutti in pista con gomma media ad eccezione delle due, costrette a montare la mescola più dura dopo aver optato per una strategia alternativa in FP1. 17.00 SEMAFORO VERDE!!!la FP2 aper la Formula Uno! 60 minuti di attività molto importanti in vista della decisiva giornata di domani. 16.57 Temperatura dell’asfalto praticamente identica alla prima sessione di giornata, sui 46°C, anche se la pista dovrebbe garantire un grip maggiore grazie alle categorie di contorno che hanno girato nelle ultime ore. 16.53 Corsa contro il tempo nel box ...