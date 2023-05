Diodato ha una moglie e una figlia? Ecco tutto sulla vita privata del cantante | dall’ex Levante alla fidanzata attuale

... per aver permesso al suo fidanzato di rispondere al suo ex con la canzone di: 'E' stato per te un bel ricordo e tale deve rimanere', 'donna poco rispettosa , non c'è niente da fare'....le azioni che possono essere adottate da tutti soggetti interessati per tutelare e migliorare... Sotto la direzione di Alessio Tiezzi si riuniscono la Corale Poliziana, guidata da Judy, e la ...... l ' evento specialissimo " N20 back home " : gran festone a Galatina, nel loro Salento, in... gi à confermati Elisa , Niccol ò Fabi, Fiorella Mannoia , Madame, Samuele Bersan i,, ...

Musica, Diodato ospite e curatore musicale di Radio Capital Radio Capital

Tutti i sogni ancora in volo su Rai 1 lo spettacolo di Massimo Ranieri venerdì 26 maggio 2023, ospiti Diodato e Gianni Morandi ...Dopo la vincente formula itinerante dello scorso anno, torna anche nel 2023 la colonna sonora del Lago Trasimeno targata “Moon in June” ma raccolta nel periodo che va dal 16 al 29 giugno. Il festival ...