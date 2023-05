Digitale | siglato accordo governo - Anci per attuare il Pnrr

Il governo, attraverso il Dipartimento per la trasformazionedella Presidenza del Consiglio e l'Anci si impegnano a supportare i Comuni italiani nell'...dell'accordo operativodal ...Supportare i Comuni nell'attuazione della digitalizzazione prevista dal Pnrr e' l'obiettivo dell'accordo operativotra il Dipartimento per la trasformazionedella Presidenza del Consiglio e l'Anci. Grazie alle risorse messe a disposizione dal Fondo complementare al Pnrr, l'accordo consentira' di ...... in Piemonte per favorire l'accesso al credito abbiamo83 contratti di filiera, ... sociale,e di governance. Stiamo inoltre collaborando con i soggetti pubblici per lo sviluppo delle ...

Digitale: siglato l'accordo con ANCI per accompagnare i Comuni ... ANCI LOMBARDIA

E' questo l'obiettivo dell'accordo operativo siglato dal sottosegretario Alessio Butti e il ... per raggiungere gli obiettivi fissati dal Pnrr nel campo della transizione digitale" sottolinea il ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 mag - Supportare i Comuni nell'attuazione della digitalizzazione prevista dal Pnrr e' l'obiettivo dell'accordo operativo siglato tra il Dipartimento per la ...