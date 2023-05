Diana non è più l' allenatore della Reggiana

Dopo averla appena ricondotta in Serie B, Aimosiederà sulla panchina della Reggiana il prossimo campionato. Lo rende noto la società emiliana sul suo sito. "AC Reggiana - si legge - comunica che il rapporto professionale con l'...Allattareè solo compito delle donne " continua Narciso " perché funzioni davvero occorre una ...di sentirsi Vigili del fuoco per un giorno nella "Pompieropoli" organizzata in piazza Don...Alessandro Nesta è il nuovo allenatore della Reggiana, neopromossa in Serie B.è bastata la vittoria nel girone B di Serie C ad Aimoper la riconferma. Dopo aver annunciato il suo addio, il club emiliano ha finalizzato l'ingaggio del campione del mondo 2006 che in B ha ...

Dopo averla appena ricondotta in Serie B, Aimo Diana non siederà sulla panchina della Reggiana il prossimo campionato. Lo rende noto la società emiliana sul suo sito. "AC Reggiana - si legge - comunic ...(ANSA) - BOLOGNA, 26 MAG - Dopo averla appena ricondotta in Serie B, Aimo Diana non siederà sulla panchina della Reggiana il prossimo campionato. Lo rende noto la società emiliana sul suo sito. "AC ...