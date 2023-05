Di Maria | strappo definitivo | ecco cosa è successo

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 26 maggio 2023) La Juventus e Di, molto probabilmente, si separeranno al termine della stagione; diversi i motivi che porteranno a questa soluzione. Di(LaPresse)Durante lo scorso mercato estivo, la Juventus ha acquistato Di; l’argentino doveva essere il colpo in più, quel giocatore in grado di cambiare volto alla squadra soprattutto in ambito internazionale. La volontà di fare un grandi cammino in Champions League aveva spinto la società bianconera a mettere la mani su Di. Possiamo dire come le aspettative siano state deluse; il giocatore, esclusa qualche partita, non è riuscito ad avere la giusta continuità di rendimento. Nei primi mesi stagionali ha dovuto combattere con diversi problemi fisici; il post mondiale sembrava aver preso una piega diversa ma il giocatore non è riuscito a dare, come detto, la ...