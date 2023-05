Di Lorenzo fra i candidati per il premio di giocatore del mese di maggio in Serie A

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 26 maggio 2023) C’è anche Giovanni Difra iche la LegaA ha postato sul sito ufficiale per ildi migliordel. Il terzino del Napoli nei campione d’Italia viene da delle ottime prestazioni, culminate nello stupendo gol di domenica contro l’Inter. Una scelta che potrebbe rendere ancora più indimenticabile una stagione che per il terzino napoletano finora ha regalato grandissime soddisfazioni. Il tutto in attesa di alzare al cielo la coppa dello Scudetto nel corso dell’ultima gara al “Maradona” contro la Sampdoria. Di, ma non solo: ial Player of the Month inA Insieme al capitano azzurro sono altri quattro ial, postati stamane dalla ...