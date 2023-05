Decreto bollette è legge | bonus sociale | crediti d’imposta | nuove scadenze fiscali Le novità

(Di venerdì 26 maggio 2023) Con 99 voti favorevoli, 54 contrari e 2 astensioni, giovedì 25 maggio il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il ddl di conversione indel, il30 marzo 2023, n. 34, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti“. Il testo aveva subito importanti modifiche in sede di conversione, sui cui però il Quirinale aveva espresso parere negativo, di fatto portando allo stralcio di alcune misure previste. Il provvedimento, con una dotazione di circa 5 miliardi di euro, dispone innanzitutto la proroga di alcune misure contro il caro energia in vigore ...

Il presidente della Repubblica ha avuto un vertice con i presidenti di Senato e Camera sollecitandoli a non ammettere emendamenti del tutto estranei alle materie dei provvedimenti urgenti. Alla fine d ...Via libera definitivo del Senato al decreto Bollette. L'aula di Palazzo Madama l'ha approvato votando la fiducia al governo con 99 voti favorevoli, 54 contrari e 2 astensioni. Approvato alla Camera lo ...